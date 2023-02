Park Jin reçoit une délégation de députés américains en voyage à Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier un groupe de députés américains, actuellement en visite à Séoul. Ils sont les premiers élus à faire un déplacement en Corée du Sud depuis l’ouverture, en janvier, du 118e Congrès des Etats-Unis. Parmi eux figure la jeune vedette démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, surnommée « AOC ».La loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) a occupé leur conversation. Park Jin a alors sollicité ses invités pour faire en sorte que cette législation ne défavorise pas les entreprises sud-coréennes, tout en reconnaissant que le texte stimule les efforts de lutte contre le changement climatique.Le visage de la diplomatie sud-coréenne les a également exhortés à apporter leur soutien bipartisan au renforcement de l’alliance Séoul-Washington dite de la stratégie globale, en cette année qui marque son 70e anniversaire.En retour, les législateurs américains ont promis de continuer à œuvrer pour le développement durable des relations entre les deux nations, et pour l’élargissement de leur stratégie indopacifique. Sans oublier de souligner l’importance de leur coopération à trois avec le Japon pour la paix et la stabilité dans la région. A ce propos, ils ont salué les efforts de l’administration de Yoon Suk-yeol pour réchauffer les liens entre son pays et l’archipel.