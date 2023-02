Washington déploierait un porte-avion nucléaire dans les eaux sud-coréennes fin mars

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis devraient envoyer l’un de leurs porte-avions à propulsion nucléaire dans les eaux sud-coréennes, soit une première en cinq mois. Un navire mobilisé dans l’Indopacifique devrait entrer dans le port maritime de la base d’opération situé à Busan vers la fin du mois prochain. Les autorités militaires des deux alliés sont en concertation sur ce dossier selon la nouvelle révélée aujourd’hui par une source du gouvernement sud-coréen. Selon l’hypothèse la plus plausible, c’est l'USS Nimitz (CVN 68) qui devrait arriver au port de Busan vers le 26 mars.A noter que la 7e flotte américaine est chargée des forces navales de l’US NAVY dans l’Indopacifique. Les Etats-Unis y déploient d’habitude l’USS Ronald Reagan (CVN 76). Et ils ont mobilisé l'USS Nimitz, fin 2022, dans le cadre d’une opération en mer de Chine méridionale. Quant à l’USS Ronald Reagan, il a été dépêché aux alentours de la péninsule coréenne aux mois de septembre et d’octobre derniers dans le cadre d’exercices conjoints Corée-USA.Le porte-avions attendu cette fois devrait participer à une manœuvre maritime dans le cadre des entraînements combinés baptisés « Freedom Shield » que Séoul et Washington prévoient d’organiser, à la mi-mars, de façon aussi intensive que leurs anciens exercices appelés « Foal Eagle ».Ce serait aussi une façon de respecter ce que les deux pays ont établi, en novembre dernier, lors de leur 54e réunion consultative sur la sécurité (SCM). Ils se sont mis d’accord sur le déploiement quasi-permanent des avoirs stratégiques américains au pays du Matin clair.Cela devrait servir aussi d’avertissement à la Corée du Nord qui a repris ces provocations militaires.