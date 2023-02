Cinéma : le chiffre d’affaires retrouve 80 % de son niveau d’avant-COVID

Photo : YONHAP News

L’industrie cinématographique sud-coréenne commence à retrouver le sourire. Le mois dernier, son chiffre d’affaires s’est redressé de plus de 80 % par rapport à celui de janvier 2019, donc avant l’éclatement de la pandémie de COVID-19.D’après les données publiées hier par le Conseil sud-coréen du film (Kofic), organisme public, le mois dernier, le secteur a totalisé 124 milliards de wons de chiffre d’affaires, quasiment 90 millions d’euros, soit 82 % du niveau d’il y a quatre ans.Cette somme représente une hausse de 123 % en un an, mais une baisse de 21 % par rapport à décembre dernier. En règle générale, la fréquentation des salles obscures augmente fortement en fin d’année.Les sorties simultanées sur grand écran de plusieurs blockbusters attendus auraient sauvé les cinémas. Parmi ces films figurent « Avatar : la voie de l’eau », « The First Slam Dunk », « Hero » et « The Point Men ». Ces superproductions ont, toutes quatre, réussi à réunir plus d’un million de personnes, et à générer une recette supérieure à 10 milliards de wons, environ 7,2 millions d’euros. En janvier 2022, un seul ouvrage, en l’occurrence « Spider-Man : No Way Home », avait franchi ce cap.Egalement en janvier dernier, les cinémas du pays du Matin clair ont enregistré 11,2 millions d'entrées, 62 % du niveau de quatre ans plus tôt.