Semi-conducteurs : Washington pourrait restreindre la production sud-coréenne en Chine

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis envisageraient d’imposer une limite à Samsung Electronics et SK hynix de sorte que les deux géants sud-coréens ne puissent pas fabriquer des composants de semi-conducteur au-delà d’un certain niveau technologique dans leurs usines implantées en Chine.Cette possibilité a été évoquée par le sous-secrétaire au Commerce pour l’industrie et la sécurité, Alan Estevez, lors du Forum Corée-USA sur la sécurité économique. Ce dernier a été conjointement organisé, hier à Washington, par la Fondation de Corée (KF) et le Centre américain pour les études stratégiques et internationales (CSIS).Au cours de la réunion, Estevez a été interrogé sur ce qui se passera à la fin du moratoire global d’un an que le département du Commerce des Etats-Unis a accordé aux deux entreprises sud-coréennes en octobre dernier concernant ses mesures restrictives d’exportation. Le sous-secrétaire a déclaré que Washington a de fortes chances de fixer une limite afin que les firmes concernées s’arrêtent à un niveau défini par rapport à leur fabrication actuelle de « NAND ».Pour les mémoires Flash NAND produites par Samsung Electronics et SK hynix en Chine, l’enjeu est de savoir empiler plusieurs couches de cellules de mémoire. Plus leur niveau d’« accumulation » est élevé, plus la technique est jugée performante. Et les USA ne voudraient pas que l’empire du Milieu arrive à en acquérir le savoir-faire concerné. D’où la restriction.Le haut responsable américain a toutefois souligné que son pays ne souhaite pas faire subir de dégâts aux sociétés de leurs alliés dans l’initiative de contrecarrer Pékin qui tâche de renforcer ses capacités en vue de menacer Washington. Avant d'ajouter qu’une concertation était en cours avec Séoul.Samsung Electronics et SK hynix, soutenus par le gouvernement sud-coréen, demandent, de leur côté, à l’administration Biden de prolonger l’exemption provisoire qu’ils bénéficient actuellement.