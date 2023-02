Tir de missiles de croisière : Séoul appelle Pyongyang à arrêter ses provocations

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a réagi à l’annonce de la Corée du Nord d’avoir effectué un test de missiles de croisière jeudi. Sa porte-parole adjointe a déclaré au cours d’un briefing régulier, tenu ce matin, que le régime de Kim Jong-un devrait arrêter ses provocations nucléaires et balistiques et veiller sur la vie de la population.Lee Hyo-jung a également ajouté que, d’après les études des institutions sud-coréennes et étrangères, si Pyongyang avait utilisé l’enveloppe pour développer ses missiles à l’achat de nourriture, il aurait pu s’en procurer 1 millions de tonnes. Par exemple, à la place des récents lancements d’un missile balistique à longue portée et deux à courte portée, il aurait pu obtenir 100 000 tonnes d’aliments, de quoi nourrir deux à trois millions d’habitants pendant environ cinq mois.A Séoul, on estime qu’en raison de la grave pénurie alimentaire, beaucoup de nord-Coréens meurent de faim dans certaines régions du pays communiste.