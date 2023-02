Pyongyang considérerait les pratiques hostiles américaines à son égard comme une déclaration de guerre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit ses menaces. Elle a déclaré que si les Etats-Unis continuent leurs pratiques hostiles et provocatrices vis-à-vis d’elle malgré ses énièmes protestations et avertissements, elle sera « amenée à considérer cela comme une déclaration de guerre ».Le directeur général des affaires américaines du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, Kwon Jong-gun, a tenu ces propos dans un communiqué publié aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.Kwon a précisé en quoi consiste le seul moyen de prévenir le cercle vicieux envenimant les tensions dans la péninsule coréenne et les environs. Selon lui, pour cela, les USA devraient abandonner le déploiement de leurs armes stratégiques au sud du 38e parallèle et cesser aussi les exercices militaires conjoints à divers buts contre le royaume ermite.Par ailleurs, le diplomate a fustigé Washington qui a convoqué le Conseil de sécurité de l’Onu pour discuter du dossier nucléaire et balistique du Nord. Il a tenu à rappeler l’avertissement de son pays. Si l’organe onusien se laisse traîner selon le bon vouloir des Etats-Unis pour « remettre sur la table le droit d’autodéfense de Pyongyang », celui-ci prendra des « mesures fortes et correspondantes ».