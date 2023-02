Un an de guerre en Ukraine : Séoul promet la poursuite des aides humanitaires

Photo : YONHAP News

Triste anniversaire, celui du conflit russo-ukrainien. Il y a tout juste un an, la Russie a envahi le pays d’Europe orientale. Et la guerre semble loin d’être terminée.Dans ce contexte, Séoul a annoncé son intention de continuer à fournir des aides humanitaires aux Ukrainiens. Lors d’un briefing hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé que le gouvernement sud-coréen allait rejoindre activement les efforts de la communauté internationale pour mettre un terme au conflit et réinstaurer la paix dans le pays attaqué.Lim Soo-suk a ensuite ajouté que la Corée du Sud avait coparrainé la résolution des Nations unies appelant à la paix en Ukraine, un texte qui vient d’être voté par son Assemblée générale, réunie en session extraordinaire.Son ministre Park Jin a, quant à lui, reçu le même jour l’ambassadeur ukrainien à Séoul Dmytro Ponomarenko et des ressortissants ukrainiens expatriés au pays du Matin clair. L’occasion pour lui d’exprimer son plus profond respect pour le courage et le sacrifice de leurs concitoyens et de promettre d’aider ces derniers à retrouver la paix au plus vite, et ce par différents moyens.