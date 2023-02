Parlement : la demande d’autorisation d’arrestation de Lee Jae-myung présentée en séance plénière

Photo : YONHAP News

Le document controversé a enfin atterri à l’Assemblée nationale aujourd’hui en début d’après-midi. Il s’agit de la requête d’approbation pour l’arrestation de Lee Jae-myung. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle est actuellement le patron du Minjoo, la première force de l’opposition.La motion de ce type, une fois rapportée, doit être mise au vote au bout de 24 heures et dans les 72 heures qui suivent. Comme le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et l’opposition se sont mis d’accord sur le calendrier, le Parlement votera le texte lundi prochain. Pour rappel, le ministère public a déposé à la Justice, il y a une semaine, sa demande d’arrestation contre le chef du mouvement de centre-gauche, dans le cadre du scandale des projets immobiliers Wirye-Daejangdong et de l’affaire du Seongnam FC.Comme tous les législateurs bénéficient de l’inviolabilité pendant les sessions parlementaires, le tribunal devait obtenir l’aval de l’Assemblée nationale pour mettre la main sur le numéro un du Minjoo. Ainsi, il a remis la demande nécessaire au Parquet. Le document a été ensuite entériné par le président de la République avant d’être rapporté au Parlement.Pour que l’autorisation soit adoptée, il faudra remplir deux conditions : la majorité des députés doivent être présents au vote et plus de la moitié d’entre eux doivent donner leur consentement. Comme le Minjoo occupe 169 des 300 sièges, cette motion a de fortes chances de tomber à l’eau à moins qu’il y ait des défectionnaires plus nombreux qu’attendu.Après ce compte-rendu, Lee Eun-ju, la patronne du Parti de la Justice, a pris la parole en qualité de représentante des formations minoritaires de l’Hémicycle.Par ailleurs, les députés devraient voter 48 projets de loi, notamment celui sur l’organisation gouvernementale. Ce dernier prévoit d'élever le rang du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants et de créer une agence nationale pour les ressortissants à l'étranger.