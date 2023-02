Onu : adoption d’une résolution exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, jeudi, une résolution visant à demander un retrait immédiat et inconditionnel de l’armée russe du territoire ukrainien par 141 voix pour, 7 contre et 32 abstentions, au deuxième jour d’une session extraordinaire d’urgence.Le texte intitulé « Principes de la Charte des Nations unies sous-tendant une paix globale, juste et durable en Ukraine » a été déposé à l’initiative notamment des Etats-Unis et de l’Union européenne. La Corée du Sud a fait partie des pays qui ont soutenu ce projet avant de voter pour, tandis que le Nord se trouve parmi les nations qui se sont prononcées contre.Lors de la session extraordinaire, Séoul et Pyongyang se sont échangés de violentes critiques. Le premier jour, Hwang Joon-kook, l’ambassadeur sud-coréen à l’Onu, a condamné l’invasion de Kyiv par Moscou qui porte atteinte aux principes-clés de la communauté internationale. Dans la foulée, il a dénoncé la transaction illégale d’armes entre le royaume ermite et le groupe paramilitaire privé Wagner qui s’est rallié aux côtés de la Russie, en soulignant que le régime de Kim Jong-un a violé la résolution onusienne à son encontre.Le lendemain, après l’adoption de la résolution sur la guerre en Ukraine, le conseiller auprès du représentant permanent nord-coréen à l’Onu, Kim In-chul, a pris la parole pour mettre en cause les propos tenus par Hwang, la veille. Kim a nié en bloc tout trafic d’armes entre son pays et la milice Wagner. Il a accusé Séoul de vouloir ternir l’image de Pyongyang. L’officiel nord-coréen n’a pas manqué de brandir la menace suivante : si la Corée du Sud continue à débiter des propos provocateurs, elle sera confrontée à une crise sécuritaire catastrophique. Avant d’ajouter que si elle reste soumise aux Etats-Unis, elle sera réduite à l’autodestruction.Son homologue sud-coréen Kim Dong-jun n’a pas tardé à réagir. Il a souligné que c’est bel et bien le Nord qui viole la Charte de l’Onu et le droit international avec ses transactions illicites.