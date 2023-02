Météo : grand soleil au pays du Matin clair ce week-end

Photo : YONHAP News

Le dernier week-end de février sera propice aux ballades en plein air. Un grand soleil va illuminer le ciel sud-coréen. Déjà aujourd’hui, le temps a été ensoleillé et assez chaud pour la saison sur tout le territoire dès l’après-midi. En effet, ce matin, un voile blanc a recouvert le pays. A noter que Gangneung et certaines régions de la province de Gangwon ont été touchées par de violentes chutes de neige, jusqu’à 20 cm dans certaines zones. Elles devraient prendre fin demain en fin de matinée.Du côté des températures, une baisse sensible aura lieu ce week-end, en particulier samedi. Alors que le mercure a été juste au-dessus de 0°C ce matin, il perdra plus ou moins cinq degrés demain avant d’en regagner quelques-uns le lendemain. Ensuite, dans l’après-midi, les valeurs seront comprises entre 4 et 10°C samedi et entre 7 et 12°C dimanche.Par ailleurs, le niveau « mauvais » de concentration de poussières fines de ce matin s’est amélioré au fil de la journée et devrait être à un stade modéré pour ce week-end.