Parlement : l’approbation de l’arrestation de Lee Jae-myung mise au vote cet après-midi

Photo : YONHAP News

La motion d’arrestation visant Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, la première force de l’opposition, sera votée aujourd’hui à 14h30 à l’Assemblée nationale. Elle a été présentée en séance plénière vendredi dernier.Pour adopter le texte, il faut que la majorité des députés soit présente au vote et que plus de la moitié d’entre eux donne leur consentement. Comme le Minjoo occupe 169 des 300 sièges, il y a de fortes chances que la motion soit rejetée à moins qu’il y ait plus de défectionnaires que prévu.Dans la réunion de cet après-midi, les projets de révision de la loi sur l'organisation du gouvernement, dont notamment la création d'une agence nationale pour les ressortissants à l'étranger, seront également mis au vote. Ils étaient censés être traités le 24 février, mais le passage à l'urne n’a pas été entamé. La raison : les députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, ont quitté collectivement l’Hémicycle pour protester contre le rejet de la nomination du professeur Lee Je-bong de l'université d'Ulsan que celui-ci a recommandé pour être membre de la Commission pour la vérité et la réconciliation.Quant au texte amendé de la loi sur la gestion des céréales, il fait toujours l’objet de discorde entre la majorité et l’opposition, mais devrait être déposé aujourd’hui. Il vise à rendre obligatoire l’achat du gouvernement du surplus de riz sur le marché.