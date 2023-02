1 ménage sur 5 gagnait moins de 2 millions de wons par mois au 4e trimestre 2022

Photo : YONHAP News

Le revenu mensuel moyen de 19,8 % des ménages sud-coréens n’a toujours pas dépassé le seuil des deux millions de wons, ou 1 442 euros, au dernier trimestre de l’année dernière. C’est ce qui a été révélé hier par l'Institut national des statistiques (Kostat).La part de ceux ayant un revenu mensuel d’un à deux millions de wons s’élevait à 11,3 %, et celle qui touchait moins d’un million à 8,5 %. Compte tenu du fait que le salaire horaire minimum est de 9 160 wons, à savoir 6,6 euros, au pays du Matin clair, le salaire horaire de la plupart d’entre eux restait aux alentour, voire même inférieur, à ce chiffre.L’âge moyen des ménages gagnant moins d’un million de wons par mois s’élevait à 61,2 et celui des foyers obtenant entre un à deux millions de wons à 59,2. Quant au nombre de membres dans un même domicile, le premier groupe a affiché 1,31 individu et le deuxième 1,53. Plus le salaire est faible, plus est probable qu’il s’agit d’un foyer composé de séniors ou d’une seule personne. Par ailleurs, la part des ménages avec un revenu inférieur à deux millions de wons a continué à baisser, passant de 24,7 % au quatrième trimestre 2019 à 21,5 % durant la même période de 2021.Cependant, les ménages avec moins d’un million de wons par mois ont dépensé mensuellement plus de 600 000 wons, l'équivalent de 432 euros, de plus que leur revenu disponible, qui était d'environ 480 000 wons, soit 350 euros. Leur dépense a augmenté de 3,7 % sur un an. Ce résultat est attribuable à la flambée des prix.