Zelensky se montre ravi de l’éventuelle fourniture d’armes « made in Korea »

Le président ukrainien s’est montré enthousiaste quant à l’éventuelle fourniture d'armes sud-coréennes. Volodymyr Zelensky a tenu ces propos vendredi dernier lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion des un an de la guerre en Ukraine.Cette réaction résulte de la demande de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, qui a exhorté le gouvernement sud-coréen d’apporter un soutien militaire à Kyiv, le 30 janvier, lors de sa visite en Corée du Sud.Dans ce contexte, Zelensky envisage d’inviter la direction sud-coréenne et d’envoyer son Premier ministre au pays du Matin clair afin qu’il se penche fortement sur les relations bilatérales. Le chef de l’Etat ukrainien a souhaité que Séoul trouve une occasion de venir en aide à son pays, en expliquant qu’il est en discussion avec d’autres nations à ce sujet.Toutefois, l’exécutif sud-coréen maintient pour le moment sa position de fournir à l’Ukraine uniquement une assistance humanitaire et financière sans livrer d’armes létales. Néanmoins, il envisage d’envoyer des obus aux Etats-Unis qui en a demandé pour épauler le pays agressé, mais a confirmé que l’utilisateur final était son allié américain.Par ailleurs, à Washington, une manifestation s’est déroulée samedi dernier pour dénoncer l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Et dans les pays européens comme la France et l’Allemagne, des citoyens se sont rassemblés pour réclamer le renforcement du soutien des USA et la fin du conflit.