Annulation de la désignation de Chung Sun-sin comme chef du NOI

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a annulé samedi dernier la désignation de Chung Sun-sin comme chef de l’Office national d’enquêtes (NOI).La secrétaire principale des affaires de presse Kim Eun-hye a expliqué qu’il ne s’agissait pas de l’acceptation de la lettre de demande de démission mais d’une mesure d’annulation, car son mandat devait débuter le lendemain. Avant cette annonce, l’avocat et l’ex-procureur avait exprimé son intention de quitter ses fonctions et le Bureau présidentiel de Yongsan avait déclaré respecter cette décision.Pour rappel, Chung avait intenté en 2018 un procès administratif face à la décision du lycée de son fils, coupable d’harcèlement, pour le faire changer d’établissement.De ce fait, Kim Byeong-woo, le coordinateur des enquêtes de l’Agence nationale de la police (ANP), assurera l’intérim du poste vacant jusqu’à la désignation du successeur. Alors que Chung avait passé un concours extérieur, le prochain patron sera choisi de la même manière ou via une sélection au sein des policiers.Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé aujourd’hui au ministère de l’Education d’élaborer des mesures pour éradiquer la violence scolaire en coopération avec les organismes concernés. Son appel est survenu après que l’ex-procureur s’est retiré de ses fonctions à cause des controverses suscitées par des anciens actes d’harcèlement exercés par son fils.Selon Lee Do-woon, porte-parole de la présidence, Yoon prend la violence scolaire au sérieux, en la considérant comme la violation des droits des élèves pour recevoir l’éducation de manière libre et égale.