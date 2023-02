La présidence reconnaît le défaut du système de vérification des candidats de la fonction publique

Photo : YONHAP News

La désignation de l’ex-procureur Chung Sun-sin comme chef de l’Office national d’enquêtes (NOI) a été annulée samedi dernier en 24 heures du fait d'ancien scandale de violence scolaire commise par son fils. Le Bureau présidentiel de Yongsan a exprimé son regret sur le défaut dans l’examen des dossiers d’autant plus qu’il s’agissait d’une question liée à son enfant.Le porte-parole de la présidence a fait part de la position de celle-ci, laissant entendre qu’ils ont étudié les informations ouvertes de manière légitime et enquêté sur la réputation de Chung mais que ce n’était pas facile d’accéder aux dossiers liés à son fils. Lee Do-woon a expliqué que, même si la KBS avait fait un reportage sur cet incident, les noms des personnes concernées restaient anonymes et les informations étaient réservées à celle-ci. Avant d’ajouter qu’ils trouveront des moyens d’améliorer le système de vérification des candidats.A noter qu’une question sur l'existence de procès civils ou administratifs liés aux membres de famille était bien indiquée dans le formulaire que le candidat de la fonction publique a dû remplir. Cependant, il n’a pas répondu correctement à cette interrogation.Le Minjoo, le premier mouvement de l’opposition, a demandé que les responsables de cette désignation soient punis. Oh Young-hwan, porte-parole du parti, a souligné que les critères d’équité et de sens communs, soulignés par le chef de l’Etat, s’étaient effondrés, en critiquant qu’un homme originaire du Parquet a profité d’un laisser-passer pour sa promotion.La Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, lui a ordonné, de son côté, d’arrêter de mener des attaques politiques et de lutter ensemble contre la violence scolaire.