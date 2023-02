Loi anti-corruption « Kim Young-ran » : le plafond du prix d’un repas pourrait être relevée

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan envisage d’augmenter le plafond du prix d’un repas qu’on peut offrir aux fonctionnaires à 50 000 wons, ou 36 euros, contre 30 000 wons, soit un peu moins de 22 euros, fixés actuellement par la loi anti-corruption, dite « loi Kim Young-ran ».Le porte-parole de la présidence, Lee Do-woon, a déclaré hier que des discussions étaient en cours non seulement sur cette question mais aussi sur d’autres moyens visant à stimuler le marché intérieur de manière globale.La loi en question stipule que les fonctionnaires, les enseignants ou les journalistes peuvent recevoir un repas d’une valeur maximale de 30 000 wons et un don d’argent allant jusqu’à 50 000 wons lors de funérailles ou d’un mariage. Le montant d’une couronne de fleurs est limité à 100 000 wons, l’équivalent de 72 euros, et celui d’un cadeau à 50 000 wons.