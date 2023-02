Coup d’envoi du Mobile World Congress à Barcelone

Le Mobile World Congress, le plus grand événement au monde dédié à la télécommunication débute aujourd’hui. L’édition de cette année se déroulera à la Fira Barcelona Gran Via à Barcelone en Espagne pendant quatre jours. Elle va retrouver l’ampleur d’avant l’apparition de la pandémie de COVID-19 en accueillant plus de 2 000 entreprises et institutions en provenance de quelque 200 pays.Le salon sera orchestré autour de cinq axes : accélération de la 5G, reality+, fintech, OpenNet et le tout numérique.Le géant sud-coréen SK Telecom va présenter à cette occasion les technologies de la nouvelle génération comme l’intelligence artificielle (IA), la mobilité aérienne urbaine (MAU) et la 6G, sur le thème des « Changements apportés par la vague d'innovation de l’IA ». Dans son pavillon, les visiteurs pourront essayer des modes de transport du futur et des robots basés sur l’IA.Quant à KT, la firme va exposer son hyperscale IA « Mideum », croyance en coréen, qu’il prépare à commercialiser, ainsi que des projets d’innovation du service de la logistique.Les fabricants des équipements comme Samsung Electronics et Ericsson proposent de découvrir les technologies de réseau pour améliorer la productivité telles que l’usine intelligente.Bon nombre de sociétés chinoises des TIC comme Huawei prendront part à l’exposition contrairement au CES 2023. Lors de cette manifestation organisée en début à Las Vegas aux Etats-Unis, elles étaient absentes à cause de la concurrence technologique entre Washington et Pékin et de la politique chinoise « zéro COVID ».