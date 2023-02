La NHRCK appelle le gouvernement à accepter les recommandations de l’Onu

Photo : YONHAP News

La Commission nationale des droits humains de Corée (NHRCK) a exhorté le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (UNHRC) dans un communiqué publié aujourd’hui sous le nom de son chef, Song Doo-hwan.L’établissement d’une loi complète sur la non-discrimination, l’abolition de la peine de mort et l'élargissement de l’accès des personnes handicapées aux transports en commun. Ce sont les recommandations principales transmises cette année par l’UNHRC au pays du Matin clair suite à son examen périodique sur les droits humains de tous les membres qui ont lieu tous les quatre ans et demi.A cela se sont ajoutés d’autres nouveaux engagements comme l’amélioration du système de détermination du statut de réfugié. Entre 2014 et 2018, une cinquantaine de demandeurs d’asile arabes ont vu leur demande être rejetée, car des enquêteurs avaient inséré de fausses informations dans leurs dossiers. Un Yéménite a témoigné que son interviewer lui avait dit des mots grossiers et voulait qu’il lui réponde juste par « oui » ou « non ».Même si les recommandations proposées par l’UNHRC n’ont pas de poids contraignant, elles constituent un critère permettant à la communauté internationale d’évaluer la situation liée aux droits fondamentaux dans un pays.Le gouvernement sud-coréen est obligé de notifier au conseil onusien s’il accepte ces suggestions ou pas avant l’ouverture de la 53e session de ce dernier, prévue en juin prochain.