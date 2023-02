120 ans d’immigration aux Etats-Unis : un film documentaire aborde les débuts à Hawaï

Photo : KBS News

Pour les sud-Coréens, Hawaï est surtout connu comme une destination phare pour partir en vacances. Mais beaucoup ignorent que l'immigration coréenne en Amérique, qui date aujourd'hui de 120 ans, a débuté dans ces îles.Le court métrage documentaire intitulé « Chansons d'amour d'Hawaï – leurs empreintes » décrit la vie parsemée de souffrances des ancêtres avec la musique coréenne. Dans le cimetière Puu Iki, est enterrée la première génération des ressortissants du pays du Matin clair. Le violoniste franco-sud-coréen Ignace Jang, qui est aussi un immigré dans cet archipel américain, interprète une chanson en douceur pour leur rendre hommage. Ce morceau « Chant d’espoir » s’est répandu en Corée après que le mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 contre l’occupation japonaise est tombé à l’eau.Les Coréens qui sont arrivés dans les fermes de cannes à sucre d’un pays étranger, il y a plus d’un siècle, avaient toujours gardé une lueur d’espoir pour la prospérité de leur patrie. Même s’ils ne pouvaient pas y retourner, ils ont collecté des fonds, faisant dons des modestes sommes d’argent gagnées grâce à leur dur labeur pour aider leur pays d'origine à retrouver sa souveraineté. Lorsqu'ils ont entendu à l'autre bout du monde la nouvelle sur l'indépendance de la Corée, ils ont exprimé un enthousiasme inégalable.Le nombre d’expatriés coréens qui était de 102 au début a dépassé désormais les 70 000. Entre-temps, le premier président de la Cour suprême et la première lieutenante-gouverneure d’origine coréenne aux Etats-Unis sont nés à Hawaï.Selon la réalisatrice sud-coréenne Lee Jin-young, qui s’est installée dans cet Etat américain il y a une dizaine d’années, elle partage beaucoup de choses, en tant qu’immigrante, dans les comportements et les mots de ses ancêtres ayant résidé dans ces îles. Si elle a baptisé son film « Chansons d'amour d'Hawaï », c’est parce que le patriotisme inséparable de leur vie l’a marquée.Lee a affirmé qu’en regardant de près cette histoire d’immigration, on peut apprendre le respect d'autrui et l’importance de la tolérance.