Pyongyang organise un rassemblement plénier sur les défis de l’agriculture

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, une réunion élargie du comité central du Parti des travailleurs a été convoquée depuis hier pour discuter des enjeux de l’agriculture.Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, le leader Kim Jong-un a présidé le débat le premier jour et s’est fait briefer sur les projets liés à la révolution rurale de la nouvelle ère.D’habitude, un tel rassemblement plénier se tient seulement une ou deux fois par un. C’est sans précédent que Pyongyang a réuni tous les membres de son comité en l’espace seulement de deux mois autour des problèmes agricoles. De ce fait, certains observateurs estiment que la pénurie alimentaire frappe plus violemment le royaume ermite.Pour rappel, le parti unique du pays a adopté une nouvelle stratégie de développement des régions rurales axée sur la résolution du problème alimentaire fin décembre 2021. Pourtant, la production a peiné à s’améliorer et le régime a fait de l’augmentation de la production de céréales son premier chantier politique de l’année. La séance plénière semble donc être consacrée à élaborer des dispositifs complémentaires.Le ministère sud-coréen de la Réunification a récemment déclaré que la Corée du Nord vivait une pénurie de vivres critique à un point qu’un grand nombre de ses habitants sont morts de faim.