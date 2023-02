Météo : important écart de températures en ce lundi printanier

Photo : YONHAP News

La semaine démarre sous les meilleurs auspices. Un grand soleil a rayonné sur tout le territoire ce lundi. De plus, un important écart des températures entre ce matin et cet après-midi a été recensé, rendant l'après-midi très agréable, à l'image d'une journée printanière.En effet, à l’aube, le mercure affichait pour une grande majorité des villes du pays du Matin clair des valeurs négatives. Par exemple, Séoul a enregistré -1°C, Daejeon -4°C ou encore Daegu -3°C. Les autres villes n’ont guère été plus chaudes : Gangneung, Busan et l’île méridionale de Jeju ont observé respectivement 3, 4 et 5°C.Mais, le thermomètre s’est affolé dans l’après-midi. Il a pris plus de dix degrés à l’échelle nationale, avec des écarts parfois très considérables. Notamment à Andong, dans l'est, et Daegu, un peu plus au sud, qui ont enregistré une hausse respectivement de 20 et 18 degrés.Ce phénomène d’air chaud a ainsi propulsé les températures au-dessus des 10°C. La capitale a atteint 11°C, Daejeon et Jeju 13°C, Daegu 15°C. Gangneung a, pour sa part, culminé à 16°C, la maximale du jour.Dans ce contexte, Météo-Corée alerte les habitants aux changements climatiques brutaux, notamment en début de soirée. De plus, l’autorité météorologique demande une attention particulière aux régions sujettes aux incendies de forêt, étant donné que le temps s’est asséché drastiquement. Elle informe également de la « mauvaise » concentration de poussières fines à Séoul.