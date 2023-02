Le Parlement rejette la motion d’arrestation de Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

L’approbation de l’arrestation de Lee Jae-myung a finalement été rejetée de justesse à l'Assemblée nationale. Lors du vote qui s'est déroulé cet après-midi, 297 députés y ont participé. 139 ont voté pour, 138 contre avec neuf abstentions et 11 bulletins nuls.Pour adopter le texte, il fallait que la majorité des membres soit présente au vote et que plus de la moitié d’entre eux donne leur consentement. Le Minjoo, que Lee dirige, occupe 169 des 300 sièges et au moins 30 élus semblent avoir pris une décision qui va à l’encontre de ce dernier.Pour rappel, le Parquet du district central de Séoul avait demandé un mandat d’arrêt contre l’ancien maire de Seongnam, le 16 février dernier, pour des soupçons de corruption dans les projets immobiliers de Wirye et de Daejangdong ainsi que dans l'affaire du Seongnam FC. C’est la première fois qu’un patron de la première force de l’opposition fait l’objet de cette requête.Avant le suffrage, le ministre de la Justice Han Dong-hoon a expliqué les faits accusés, déclarant que Lee avait intentionnellement bradé un bien des habitants de Seongnam à ses complices.Le leader du Minjoo, de son côté, a critiqué l’administration de Yoon Suk-yeol qui, selon lui, tente d’arrêter la tête du camp rival sans fondement.Par ailleurs, le dépouillement a été suspendu pendant un moment à cause de deux bulletins qui étaient difficilement déchiffrables.