Football : Jürgen Klinsmann nommé nouveau sélectionneur de l’équipe sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Il s’appelle Jürgen Klinsmann et cet entraîneur allemand prendra les rênes de l’équipe nationale de football de la Corée du Sud. La Fédération sud-coréenne de football (KFA) a annoncé hier avoir conclu un contrat avec lui pour une durée de trois ans et cinq mois, à savoir jusqu’à la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.Klinsmann a déjà conduit son pays et les USA, les deux sélections qu’il a précédemment prises en charge, en huitièmes de finale d’un Mondial et souhaite faire de même avec les guerriers de Taegeuk. Il a ainsi affiché son ambition d’obtenir des résultats fructueux pour la Coupe d'Asie de football 2023, qui se déroulera en juin et juillet, ainsi qu’à la prochaine Coupe du monde.L’ancien attaquant légendaire du football allemand a accepté la condition de résider au pays du Matin clair pour entraîner les joueurs. Pour l’assister, Cha Du-ri, responsable de l’équipe des jeunes du FC Séoul, devrait rejoindre son staff. Fils de Cha Bum-kun, le meilleur buteur de l’histoire de la Corée du Sud, Du-ri parle allemand puisqu’il est né à Francfort lorsque son père jouait en Bundesliga.Néanmoins, des interrogations se posent déjà. Les compétences de Klinsmann en tant que sélectionneur ne font pas l’unanimité. Après avoir quitté le club allemand du Hertha BSC, il a passé trois ans inactif, ce qui laisse planer des doutes sur son adaptation à la tendance actuelle. Premiers éléments de réponse le 24 mars avec le match amical face à la Colombie.