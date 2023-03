L’amendement de la réorganisation du gouvernement est entériné en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

C’est maintenant définitif, le ministère des Patriotes et des Anciens combattants dispose d’un statut digne de ce nom et une agence gouvernementale sera créée pour les sud-Coréens de l’étranger.Un amendement en ce sens a été voté hier par l’Assemblée nationale et approuvé aujourd’hui en conseil des ministres. Il entrera en vigueur dans trois mois.Le vice-Premier ministre à l’Economie, qui a présidé la réunion, a expliqué l’élévation du statut du ministère par le sacrifice de nombreuses personnes qui avaient servi leur patrie avec dévouement. Selon Choo Kyung-ho, « faire en sorte que celles-ci et leurs familles s’en sentent fiers et propager une culture de respect pour eux sont liés à la dignité nationale ».Sur le lancement prochain de la nouvelle institution pour les ressortissants établis hors de Corée du Sud, celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a salué le soutien qu’ils ont apporté à leur pays natal, chaque fois que celui-ci était en proie à des difficultés. Dans le même temps, il a souligné l’importance de leur rôle afin que la Corée du Sud rejoigne les nations piliers du monde entier.