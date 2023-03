Soju : les fabricants décident de ne pas renchérir les prix

Photo : YONHAP News

Les prix du soju, l’alcool populaire coréen, ont grimpé de plus de 7 % l’an dernier. Il s’agit de l’augmentation la plus importante depuis dix ans. La raison : le coût de son composant de base, l’alcool éthylique, a bondi de près de 8 %.Malheureusement pour les amateurs de cette boisson alcoolisée à base de riz ou de patate douce, la possibilité d’une nouvelle hausse a encore été évoquée en début d’année. En effet, les prix des bouteilles ont explosé de 20 % et le coût de la main-d’œuvre et de la logistique s’est également alourdi. Beaucoup ont donc prévu qu’avec l’accroissement des prix d’usine, une bouteille de soju coûterait bientôt 6 000 wons dans les restaurants, soit un peu plus de 4 euros.Face au souci croissant, le gouvernement a lancé une enquête sur la structure des recettes des acteurs et l’éventuel monopole sur le marché. Et quasiment dans la foulée, le plus grand fabricant de soju du pays, HiteJinro, a annoncé maintenir les tarifs actuels pendant un moment pour alléger la charge des consommateurs et des petits commerçants.D’autres sociétés lui ont également emboîté le pas. Un producteur de bière a décidé de ne pas augmenter les cours même si la taxe sur les liqueurs progressera.Pourtant, compte tenu de la montée du coût de production, il reste incertain que ce mouvement se répande dans d’autres secteurs de l’alimentation. Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales compte aujourd’hui rencontrer les cadres des entreprises pour les inciter à éviter d’accroître les prix.