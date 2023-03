Dénatalité : la Corée du Sud souhaite accueillir plus d’immigrés

Photo : YONHAP News

Pour faire face à la baisse de la natalité, la Corée du Sud accueillera plus d'étrangers et ce en créant une administration de l’immigration. C’est ce qu’a affirmé hier le président de l’Assemblée nationale lors d’un déjeuner officiel organisé dans un hôtel à Séoul par Global Elim Foundation. Cette dernière a pour mission de soutenir l’installation des étrangers et les familles multiculturelles au pays du Matin clair.Kim Jin-pyo a souhaité que cette fondation partage davantage d’opinions sur les politiques d’immigration d’autant qu’elle s’est investie considérablement pour les ressortissants étrangers jusqu’ici.Le maire de Séoul Oh Se-hoon, quant à lui, a indiqué que 4,5 % des habitants de la capitale sud-coréenne étaient d’origine étrangère, à savoir 430 000 individus, et que la municipalité leur viendrait en aide pour stabiliser leur vie.L’événement s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères Park Jin, les ambassadeurs de 26 pays en Corée du Sud ainsi que les patrons de plusieurs médias entre autres.