Le Minjoo sous le choc après le résultat du vote de la demande d’autorisation de l’arrestation de son patron

Photo : YONHAP News

La demande d’autoriser le tribunal à interroger le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, avant de décider de délivrer ou non un mandat d’arrêt à son encontre, a été rejetée hier par l’Assemblée nationale au terme d’un vote à bulletin secret. Mais le nombre de voix exprimées ne correspondait pas forcément aux attentes. De quoi plonger la principale force de l’opposition dans l’embarras.A l’origine, le parti de centre-gauche s’attendait à ce qu’un nombre écrasant de ses députés votent contre. Sa direction n’a donc pas préconisé de comportement collectif de ses membres. Selon ses calculs, ses 169 élus, les cinq indépendants proches du Minjoo, et une députée d’une toute petite formation, représentant ainsi 175 votes, auraient mis leur veto.Pourtant, les députés de son propre camp ont déjoué les pronostics. Pour rappel, seuls 138 d’entre eux ont rejeté la requête. Sur un total de 297 législateurs présents au scrutin, 139 ont voté pour, neuf se sont abstenus et 11 bulletins ont été déclarés nuls. 35 députés des 175 sont donc devenus des frondeurs.Un élu du Minjoo, proche de son chef, n’a pas caché sa surprise. Dans un entretien téléphonique avec la KBS, il a parlé d’un résultat « choquant ». Même tonalité dans la réaction d’un de ses collègues du même parti, qui, lui, ne soutient pas Lee. Pour lui, ces « rebelles » ont manifesté leur défiance à l’égard de la direction en exercice de leur mouvement.A propos du nombre assez important d’abstentions et de bulletins nuls, un autre parlementaire a indiqué qu’il s’agissait d’un avertissement de facto à la manière de Lee de gérer le Minjoo.A noter que le rival malheureux de Yoon Suk-yeol lors de la présidentielle de 2022 est visé par de multiples enquêtes judiciaires sur des soupçons d’abus de confiance et de violation de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts, entre autres, tout cela en lien avec différents projets menés lorsqu’il dirigeait la ville de Seongnam, de 2010 à 2018.