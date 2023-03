Déclaration d’indépendance du 8 février : la copie manuscrite en anglais dévoilée au public

Photo : KBS News

Mercredi, les Coréens célèbrent le 104e anniversaire du mouvement indépendantiste du 1er mars 1919 contre l'occupation japonaise. Un des détonateurs de cette manifestation de grande envergure pacifiste est la Déclaration d’indépendance du 8 février de la même année. Sa transcription manuscrite en anglais vient d’être dévoilée au public pour la première fois.Ce document de six pages a été rédigé en écriture cursive. Il affiche la volonté de mener un combat sanglant, voire jusqu'à la guerre, pour obtenir l’indépendance de la Corée. Cette résolution a été prononcée par quelque 600 étudiants coréens à Tokyo en 1919, moins d’un mois avant le mouvement du 1er mars.Selon une responsable du Mémorial de l'indépendance de la Corée, il était important de faire connaître au plus de personnes le désir de retrouver la souveraineté du pays et c’est pourquoi la version en anglais a également été diffusée.Le texte a dû être rédigé par des jeunes qui étudiaient au Japon à l’époque comme Yi Kwang-su et Choi Pal-yong. Dans la transcription, on voit les traces de la modification du titre, de certaines phrases et des fautes. Elle a dû aussi être écrite plus tôt que les copies qui ont été transmises à chaque ambassade dans l’archipel, le matin du grand jour.Le manuscrit a été conservé par l'Association nationale coréenne, l’organisme indépendantiste aux Etats-Unis, ce qui démontre l’engagement des expatriés coréens pour ce mouvement.Le Mémorial de l'indépendance de la Corée compte analyser l’écriture des étudiants ayant participé au rassemblement du 8 février pour identifier le rédacteur.