Washington considère que Pyongyang soutient toujours le terrorisme international

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a publié hier son nouveau rapport annuel sur le terrorisme, celui pour 2021.Dans ce document, l’administration de Joe Biden considère que la Corée du Nord soutient toujours, de manière répétée, des actes de terrorisme international et qu’elle a échoué à prendre des mesures visant à résoudre ces pareils mouvements dans lesquels elle avait été impliquée dans le passé.A ce propos, Washington a évoqué le fait que Pyongyang avait participé au détournement d’un avion japonais en 1970 et que quatre membres de l’armée rouge nippone, toujours recherchés par le gouvernement de Tokyo, se cachent sur son territoire.Le ministère américain a également rappelé que l’archipel continuait à demander des explications exhaustives sur le nombre de ses ressortissants qui auraient été enlevés par des agents nord-coréens dans les années 1970 et 1980. Avant d’ajouter que seuls cinq d’entre eux ont été rapatriés après 2002.Les Etats-Unis avaient placé en 1988 pour la première fois le pays communiste sur leur liste noire en question, en raison de son implication dans l'attentat à la bombe contre un avion sud-coréen un an auparavant, avant de l’en retirer en 2008.Cependant, en 2017, sous l’administration de l’époque, celle de Donald Trump, la Corée du Nord a été réinscrite sur cette liste après l’assassinat de Kim Jong-nam, demi-frère en disgrâce de l’homme fort de Pyongyang, Kim Jong-un. Il a été tué en février de la même année après l’injection d’une dose de poison à l’aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie.