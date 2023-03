L’ambassadeur ukrainien à Séoul lance un appel à la fourniture des armes sud-coréennes

Photo : YONHAP News

L’institut sud-coréen pour les analyses de défense (Kida) a organisé hier un colloque « Guerre en Ukraine, un an après ».L’ambassadeur ukrainien à Séoul s’est exprimé devant ce forum. L’occasion pour Dmytro Ponomarenko de souhaiter voir la Corée du Sud trouver une solution permettant de fournir à son pays ses armes létales. Selon lui, Kyiv sera très reconnaissant envers Séoul s’il pouvait se concerter directement sur cette question avec son ministère de la Défense et son Administration du programme d’acquisition de la défense (DAPA).Ponomarenko a précisé que son pays avait besoin notamment de blindés lourds, d’artilleries ou encore de système de défense anti-aérienne.L’an dernier, le gouvernement sud-coréen a accordé à l’Ukraine des aides humanitaires d’une valeur totale de 100 millions de dollars. Elles comprennent des médicaments, des ordinateurs, des ambulances, des générateurs électriques, entre autres. Il envisage d’en offrir cette année pour un montant de 130 millions de dollars. Sans pour autant, pour le moment, lui livrer d’armes.Le représentant ukrainien a exprimé sa gratitude pour ce soutien et exhorté Séoul à durcir ses sanctions contre Moscou.