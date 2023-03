Moscou mécontent de la nouvelle liste des produits sud-coréens interdits d’exportation vers la Russie

Photo : YONHAP News

Moscou s’est déclaré très déçu du fait que le gouvernement de Séoul a récemment allongé sa liste des produits interdits d’exportation vers la Russie. Il en a fait part via la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.D’après les agences de presse TASS et Sputnik, dans un communiqué publié hier, Maria Zakharova a également affirmé que cette décision aurait des conséquences sur les relations entre les deux Etats ainsi que sur leur coopération visant la stabilité dans la péninsule.Selon la voix de la diplomatie russe, la mesure prise par Séoul s’inscrit dans le cadre des politiques antirusses des pays occidentaux, menées par les Etats-Unis, et elle démontre bien que les capacités du pays du Main clair à agir seul sont bien limitées.Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce a porté, le 24 février, à 789 le nombre de biens soumis à une autorisation préalable d'exportation vers la Russie et la Biélorussie, contre seulement 57 jusque-là. Ces marchandises peuvent être, pour la plupart, utilisées pour la fabrication d’armes.La Corée du Sud a rejoint en mars 2022 les sanctions internationales contre Moscou, qui de ce fait, l’a placée sur sa liste des 48 pays hostiles.