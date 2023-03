Yoon Suk-yeol ambitionne de promouvoir la bio-santé à l’image des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré vouloir développer la bio-santé et en faire le successeur de l’industrie des semi-conducteurs. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos ce matin à la Maison bleue en présidant la réunion sur la stratégie de création du nouveau marché de la bio-santé.Selon le chef de l’Etat, son marché mondial représente 26 000 milliards de wons, soit 18 milliards d’euros, et dispose d’un immense potentiel de croissance. Il a expliqué que le gouvernement apportera tout son soutien pour en faire un secteur stratégique clef et que les investissements devraient se concentrer sur la transition numérique des services médicaux, de santé et de soins.Dans ce cadre, le numéro un sud-coréen a présenté son plan pour construire un pôle de compétitivité à l’instar de celui de Boston aux Etats-Unis afin d’aider les entrepreneurs et les jeunes à conduire le développement du domaine eux-mêmes. Et de souligner l’importance d’aménager le système lié aux données.Le ministère de la Santé a annoncé que « My healthway system » serait lancé dès juin. Ce dernier permettra d’avoir accès aux différentes données de santé des individus sous forme standardisée et de les fournir au personnel médical. Il s’est ensuite engagé à doubler les exportations des équipements médicaux pour que la Corée du Sud figure dans le Top 5 mondial du domaine.