Bourse : les indices dans le vert avant samiljeol

Photo : YONHAP News

Pour ce dernier jour de février, la Bourse de Séoul retrouvent pleinement des couleurs après quelques séances moroses. Ce mardi, le Kospi et le Kosdaq enregistrent de bons résultats et passeront ce mercredi, le jour du mouvement d'indépendance, samiljeol en coréen, dans le vert. En effet, les marchés financiers sud-coréens seront fermés demain.Dans le détail, le Kospi, l'indice de référence, prend 0,42 % et clôture à 2 412,85 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, quant à lui, gagne 1,45 % et finit à 791,60 points.La Bourse de Séoul réouvrira jeudi à 9 heures.Par ailleurs, sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 400,17 wons (+6,12 wons) et le dollar américain 1 322,60 wons (-0,40 won).