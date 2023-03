Météo : le mercure s’affole alors que le ciel se couvre légèrement

Photo : YONHAP News

Passer de températures froides, obligeant à sortir la doudoune, à des valeurs élevées dignes d’une journée printanière, c’est possible au pays du Matin clair. L’amplitude thermique de ce mardi a été très importante, d'environ 15°C en moyenne entre ce matin et cet après-midi.L’exemple parfait avec plusieurs villes situées dans le centre du territoire. Daejeon et Daegu, respectivement à -1 et -3°C dans la matinée, ont vu leur thermomètre monté en flèche jusqu’à 13 et 17°C. D’autres, dont l’écart a été moins considérable, ont tout de même observé un changement d’au moins dix degrés. Séoul est passé de 0 à 10°C et Gangneung de 6 à 18°C, entre autres.Dans ce contexte, Météo-Corée a étendu son avertissement « sécheresse » à davantage de régions, notamment celle métropolitaine, et dans les provinces de Chungcheong et de Jeolla.En ce qui concerne le ciel, il a été très dégagé ce matin, avant de voir arriver une masse nuageuse s’installer sur tout l’ouest et le nord du pays. Seul le sud-est a pu conserver un temps ensoleillé.