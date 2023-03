COVID-19 : levée de l’obligation du test PCR à l’arrivée imposée aux visiteurs venant de Chine

Photo : YONHAP News

L’obligation du test PCR imposée aux voyageurs en provenance de Chine, après leur arrivée en Corée du Sud, a été supprimée aujourd’hui.Le gouvernement sud-coréen avait appliqué certaines mesures sanitaires strictes aux passagers venant de l’empire du Milieu en raison de la flambée des cas à la fin de l’année dernière. Ces derniers devaient donc présenter un test négatif avant de partir en voyage et subir un PCR après leur arrivée au pays du Matin clair.Suite à l’introduction de ces dispositifs, le taux de positivité chez les personnes arrivant du continent chinois a dépassé la barre des 30 %. Pourtant, le chiffre est tombé récemment jusqu’à moins de 1 % sur fond de stabilisation de la situation du coronavirus dans le pays voisin. Selon le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), le taux de positivité cumulé chez les étrangers venant de Chine avec un visa de court séjour s’élevait à 5,6 % du 2 janvier au 27 février.Cependant, les visiteurs arrivant depuis l’empire du Milieu sont toujours obligés de se faire dépister avant l’atterrissage, enregistrer l’adresse de leur résidence en Corée du Sud et leur numéro de téléphone sur la plateforme de prévention sanitaire, « Q-Code ». Cette mesure sera valable jusqu’au 10 mars.Côté bilan, ces dernières 24 heures, 12 291 nouvelles infections ont été enregistrées au pays du Matin clair. Parmi celles-ci, 24 ont été importées. Le nombre de patients en état critique s’est élevé à 145. Et 11 décès ont été recensés.