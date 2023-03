Photo : YONHAP News

La Corée du Sud entend fournir une aide humanitaire de 300 000 dollars au Mozambique, frappé début février par de violentes inondations. C’est ce qu’a annoncé hier le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon le gouvernement mozambicain, les pluies torrentielles, qui se sont abattues sur le pays d'Afrique du Sud-est du 7 au 11 février, ont fait dix morts et 16 588 sinistrés.Le ministère sud-coréen a souhaité à travers un communiqué que ce soutien aidera les Mozambicains touchés par cette catastrophe à stabiliser leur vie et à restaurer les régions endommagées le plus rapidement possible.