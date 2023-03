Ambassadeur de Corée du Sud aux USA : Séoul multipliera ses efforts pour l’amélioration des droits de l’Homme au Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen est prêt à fournir un soutien humanitaire pour répondre à la demande urgente en Corée du Nord. C’est ce qu’a déclaré hier l’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis dans un colloque organisé par l’ONG Comité des Droits de l'Homme en Corée du Nord (HRNK) à Washington.Selon Cho Tae-yong, Séoul redoublera d'efforts pour améliorer les droits fondamentaux dans le pays communiste et que cela serait l’objectif prioritaire de tous les services gouvernementaux.Le haut diplomate a affirmé que défendre les droits des habitants nord-coréens permettrait de faire avancer la dénucléarisation de la péninsule et d’entraver de nouvelles provocations. Avant d’ajouter que pour cela, toute la communauté internationale doit s’y engager.Quant à Lee Shin-hwa, ambassadrice sud-coréenne pour les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, elle a dénoncé que le régime de Kim Jong-un avait mis la priorité sur le développement des armes nucléaires au détriment du bien-être de ses citoyens. Elle a souligné qu’il fallait renforcer la solidarité et la coopération internationales pour lutter contre le ras-le-bol que cette question entraîne dans le monde.Enfin, Robert Joseph, membre du conseil d’administration du HRNK, a pour sa part indiqué que Séoul et Washington devraient changer le paradigme politique en privilégiant la question des droits humains. Avant d’ajouter que cela serait également un outil efficace pour atteindre les objectifs de sécurité.