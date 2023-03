Les forces d'opérations spéciales de la Corée du Sud et des Etats-Unis mènent des exercices conjoints

Photo : YONHAP News

Les forces d'opérations spéciales de la Corée du Sud et des Etats-Unis mènent actuellement des exercices militaires conjoints. C’est ce qu’a fait savoir, hier, un haut responsable de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).« Teak Knife » est le nom de cet entraînement qui a commencé début février au Camp Humphreys à Pyeongtaek et à la base aérienne d'Osan, et qui doit durer jusqu’au début de ce mois. Son objectif est d’entraîner les hommes pour l'infiltration dans les territoires ennemis et ce avec un appui aérien. Les soldats sont aussi formés pour le sauvetage d'otages, la réponse aux crises humanitaires et à d’autres opérations. Un avion militaire américain AC-130J participerait aussi à la manœuvre.Séoul et Washington mènent régulièrement le « Teak Knife » depuis les années 1990, mais souvent à huis clos en raison de sa nature : formation pour l’incursion en territoire ennemi. Pourtant l’année dernière, lorsque la Corée du Nord n’arrêtait pas ses provocations, le Commandement des opérations spéciales de l'USFK en Corée avait déclaré, sur les réseaux sociaux, l’avoir effectué.