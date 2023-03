Samiljeol : Pyongyang critique Tokyo d’éviter de faire face à ses crimes du passé

Photo : KBS News

En Corée du Nord aussi le « Samiljeol » est commémoré et les médias ont sévèrement critiqué aujourd’hui le Japon d’essayer de dissimuler ses crimes historiques.Le Rodong Sinmun a blâmé Tokyo de ne pas exprimer de regrets par rapport à son passé, en affirmant que ce dernier s’efforce plutôt à éviter la responsabilité de l’Etat pour résoudre les questions liées aux événements historiques. Avant de souligner qu’en dépit du changement de siècle et de génération, aucun délai de prescription ne peut être reconnu dans les actes inhumains. Le journal officiel du Parti des travailleurs a mis l’accent sur sa volonté de renforcement de la capacité de défense, en ajoutant que les nord-Coréens n’oublieront jamais leur résolution de se battre militairement face à leurs ennemis armés.Quant à DPRK Today, un site de propagande nord-coréen, il a déclaré lui aussi que les habitants du royaume ermite avaient appris une leçon, lors du mouvement du 1er mars 1919, selon laquelle il faut avoir recours à la force armée face aux envahisseurs munis d’armes de la tête aux pieds.Enfin, la KCTV, la télévision centrale du pays communiste, a exhorté, de son côté, le Japon à présenter ses excuses pour avoir commis des crimes impliquant des Coréens et à les indemniser.