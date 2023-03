Séoul, Washington et Tokyo tiennent la 1re édition de leur dialogue sur la sécurité économique

Photo : YONHAP News

A Hawaï, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont tenu, lundi, la première édition de leur nouveau dialogue sur la sécurité économique. Etaient présents à cette réunion lancée suite à un accord entre les dirigeants des trois nations durant leur sommet en novembre 2022 au Cambodge : Wang Yun-jong, conseiller du président Yoon Suk-yeol en charge de la sécurité économique, Tarun Chhabra, directeur de la technologie et de la sécurité nationale de la Maison blanche, et enfin Yasuo Takamura, leur homologue du bureau du Premier ministre nippon.Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré, hier, qu’il s’agissait du premier rendez-vous à trois où des moyens pour renforcer leur compréhension mutuelle et la coopération dans les secteurs d'intérêt commun ont pu être discutés. Séoul s’attend à ce que ce canal renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et les capacités des trois pays pour mieux faire face aux crises, et qu’il aide aussi à promouvoir et à protéger les nouvelles technologies.