Samiljeol : la majorité et l’opposition rendent hommage ensemble aux patriotes mais continuent de se critiquer

Photo : YONHAP News

Les députés ont rendu hommage d’une voix commune aux patriotes à l’occasion du 104e anniversaire du mouvement d’indépendance du 1er mars. La majorité et l’opposition n’ont toutefois cessé de se lancer des piques.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a accusé le Minjoo, le premier mouvement de l’opposition, d’avoir demandé de convoquer le Parlement aujourd'hui en session extraordinaire, une journée de liberté et de dévouement, dans le seul but de protéger son patron. Le PPP considère l’ouverture de la session comme une manière de prolonger l’immunité d’arrestation de Lee Jae-myung. En effet, ce dernier est visé par plusieurs enquêtes judiciaires sur des soupçons d’abus de confiance et de violation de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts, entre autres.Le Minjoo, de son côté, a critiqué la politique de l’administration actuelle liée au Japon. Selon son porte-parole Kim Eui-kyeom, Séoul maintient une position humiliante envers Tokyo pour améliorer les relations bilatérales. Avant d’ajouter que l’Archipel nie toujours la mobilisation forcée d’ouvriers coréens durant la colonisation, refuse de présenter ses excuses officielles et d’indemniser les victimes de l’esclavage sexuel.