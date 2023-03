Travail forcé : Park Jin s’engage à élaborer rapidement une solution pour les victimes

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier après-midi avec des victimes du travail forcé sous l’occupation nippone et avec les familles de celles décédées. Aux journalistes, Park Jin a déclaré que cette rencontre faisait partie des efforts du gouvernement pour résoudre la question de l’indemnisation qui ne sera plus délaissée et qu’une solution raisonnable serait élaborée dans les plus brefs délais.Toujours selon le haut diplomate, cette réunion vise principalement à partager le résultat des négociations entre la Corée du Sud et le Japon et à recueillir les opinons des parties prenantes.Lors de l’entretien, les familles des victimes forcées à travailler dans les entreprises japonaises Nippon Steel et Mitsubishi Heavy Industries étaient présentes. Quelques personnes qui sont actuellement en procès avec la société Nachi-Fujikoshi y ont également assisté.Park a indiqué qu’il avait transmis à plusieurs reprises à son homologue nippon la position de Séoul lors de leur entrevue récente à Munich en Allemagne et que les discussions sont toujours en cours. Il a pourtant refusé de préciser le moment de la publication de la solution finale.Dans ce cadre, il a été confirmé que Takehiro Funakoshi, le directeur général du bureau de l’Asie et de l’Océanie du ministère japonais des Affaires étrangères, s’est envolé en Corée du Sud le week-end dernier pour continuer les tractations.