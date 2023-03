Météo : nuages et averses avant des éclaircies pour la journée du Samiljeol

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair bénéficient, pour la plupart, en ce 1er mars d’un jour férié, en raison du « Samiljeol », la journée célébrant le mouvement d’indépendance du 1er mars 1919.Malheureusement, la météo n’a pas été la plus clémente. En effet, ce mercredi a débuté sous des nuages menaçants sur tout le territoire et de la pluie sur le littoral sud et sur l’île méridionale de Jeju. De la neige a également été observée à l’extrême nord du pays.Dans l’après-midi, le ciel s’est quelque peu dégagé. Dans le nord et à Séoul, le soleil a même signé son retour. Les nuages gris foncés de la matinée se sont éclaircis, repoussant un peu moins les habitants à sortir. En revanche, la côte sud, notamment à Busan, et Jeju ont alterné entre beau temps et averses.Par ailleurs, les températures matinales ont connu un net redoux. Nettement supérieures à 0°C, Séoul et Daejeon ont affiché 4°C, Daegu 3°C, Gangeung 6°C avec un pic à Jeju recensé à 12°C. Dans l’après-midi, le mercure a franchi les 10°C sur tout le pays. La plupart des villes de la moitié nord, dont la capitale, ont stagné à ce seuil. Quant à Gangneung, Daejeon et Daegu, elles ont enregistré 12°C, Busan a grimpé à 13°C, tandis que la péninsule insulaire a obtenu la maximale avec 15°C.