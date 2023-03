Le Trésor américain allonge sa liste noire d’entités et d’individus nord-Coréens

Photo : YONHAP News

Nouveau coup de semonce de Washington face aux provocations récurrentes de Pyongyang : le Trésor américain a ajouté à sa liste noire trois entités et deux individus nord-coréens pour leur implication dans le financement des programmes nucléaire et balistique de leur pays.Selon le ministère américain, ces trois entreprises sont accusées de s’être procuré illégalement des devises étrangères et d’avoir recueilli des informations sur les nations étrangères en embauchant de faux agents.En ce qui concerne les deux nord-Coréens, ils ont vendu notamment des statues interdites d’exportation par l’Onu, et ce par le biais d’une société établie en République démocratique du Congo.Cette mesure restrictive intervient quelques jours seulement après que le département d’Etat américain ait annoncé le maintien de la Corée du Nord sur sa liste des pays soutenant le terrorisme. Elle a pour effet de geler les éventuels avoirs des personnes concernées aux Etats-Unis et de les isoler financièrement. Ces ressortissants nord-coréens ne pourront pas entrer non plus sur le territoire américain.Pourtant, au Congrès américain, 20 élus, eux, ont une nouvelle fois présenté une proposition de loi sur la paix dans la péninsule coréenne appelant à déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée et à installer un bureau de liaison entre Washington et Pyongyang.Un pareil texte avait déjà été proposé en 2021 à la Chambre des représentants, mais avait été abandonné en raison de l’opposition des Républicains, qui ont alors invoqué les violations des droits humains au nord du 38e parallèle.