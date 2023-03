Première cérémonie de rentrée scolaire sans masque en 4 ans

Photo : YONHAP News

Suite à la levée de nombreuses mesures sanitaires, les établissements scolaires ont organisé aujourd'hui leur cérémonie de rentrée scolaire sans masque obligatoire. Une première depuis mars 2019, l’année où est apparu le COVID-19.Début 2020, au moment de l’éclatement de l’épidémie en Corée du Sud, l’année scolaire avait été reportée à plusieurs reprises. Finalement, le semestre n’avait commencé que fin avril avec une cérémonie réalisée en distanciel.En 2021 et 2022, les festivités ont eu lieu avec l’obligation de porter le masque, accompagnée d'une série de mesures de distanciation sociale.Suite à la situation épidémique en baisse et à la levée totale du port du masque obligatoire, la rentrée scolaire a retrouvé cette année ses aspects d'avant le coronavirus. Toutefois, elle prendra un peu de temps pour se dérouler sans aucun masque, une grande part des élèves et des citoyens préférant toujours se masquer.Les mesures sanitaires au sein des écoles seront, elles aussi, fortement allégées. Désormais, la déclaration du résultat de l'auto-dépistage quotidien ne sera obligatoire que pour les étudiants qui ont de la fièvre ou toussent, ceux dont le test antigénique rapide s'est révélé positif ou qui attendent le résultat de leur test PCR. Et l’absence de ces élèves sera justifiée après présentation des documents officiels.De plus, la prise de température des étudiants comme des enseignants devient facultative, tout comme l'installation des parois de protection en plexiglas dans les cantines.Cependant, certaines mesures seront toujours maintenues : l'aération des salles de classe, la désinfection des locaux ou encore la gestion d'un espace destiné aux personnes présentant des symptômes, entre autres.Le ministère de l'Education a fixé une « période de soutien sanitaire aux établissements scolaires » de deux semaines avec un personnel spécialisé de l’ordre de 58 000 personnes.