Le Conseil de sécurité de l’Onu continue à débattre des droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Cette année encore, le Conseil de sécurité des Nations unies continuera à se pencher sur la question des droits de l’Homme en Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté hier Reuters.Selon l’agence de presse britannique, cela est rendu possible par l’initiative des Etats-Unis et de l’Albanie. Ces nations, toutes deux membres du Conseil, ont présenté une lettre en ce sens au pays qui assure actuellement la présidence tournante de l’organe. Un total de 62 pays, dont la Corée du Sud, l’ont signée.Les règles du Conseil disent que si jamais une réunion officielle consacrée à un dossier particulier n’a eu lieu ces trois années passées, le sujet est exclu des débats. Mais les discussions peuvent continuer, même si un seul de ses membres s’y oppose.De fait, ces trois dernières années, l’organe exécutif de l’Onu n’a tenu que des réunions à huis clos sur les violations des droits humains au nord du 38e parallèle. Il en avait pourtant débattu publiquement entre 2014 et 2017.Les réunions officielles n’ont pu avoir lieu en 2018 et l’année suivante dans le sillage des sommets entre Donald Trump et Kim Jong-un, et depuis 2020 en raison du refus de la Chine et de la Russie.