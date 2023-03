Yoon Suk-yeol signe le texte stipulant l’élévation du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants

Photo : YONHAP News

Le président de la République a signé aujourd'hui la loi sur la réorganisation gouvernementale stipulant l’élévation du statut du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants et la création de l'Agence nationale pour les ressortissants à l'étranger.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, une cérémonie a eu lieu aujourd’hui dans ses locaux en présence d'une cinquantaine d'invités dont les personnes ayant lutté pour l'indépendance et la démocratisation du pays.Il s'agit du premier événement du genre, contrairement aux autres documents sur la réorganisation ministérielle, approuvés en général par une signature électronique. D'après une source présidentielle, il a été organisée pour souligner le respect envers les patriotes.Créé en 1961, un organisme public pour les Patriotes et les Anciens combattants a vu s’élever son rang au niveau ministériel, soit 62 ans après sa mise en place.De son côté, l'Agence nationale pour les sud-Coréens de l'étranger sera créée pour renforcer le soutien envers 7,5 millions d'expatriés. Elle est une fusion entre le département du ministère des Affaires étrangères chargé de cette fonction et des fondations des ressortissants sud-coréens.