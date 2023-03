Le CMA donne son feu vert à la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

Le régulateur de la concurrence britannique (CMA) a approuvé hier le projet de fusion des deux principales compagnies aériennes de Corée du Sud, Korean Air et Asiana Airlines.En faisant part de cette décision venue de Londres, Korean Air a annoncé attendre désormais le feu vert des régulateurs de la concurrence américain, européen et japonais.En novembre dernier, le CMA avait accepté les mesures élaborées par Korean Air pour prévenir une diminution de la concurrence qui puisse résulter de son acquisition de sa rivale compatriote. Tous les créneaux horaires de décollage ou d’atterrissage de l'aéroport de Londres-Heathrow détenus par Asiana Airlines seront ainsi rendus à Virgin Atlantic. Actuellement, Korean Air possède dix plages horaires alors que Asiana, sept.La compagnie numéro un du pays du Matin clair a annoncé s'attendre à ce que la décision britannique donne un impact positif à l'examen du dossier en cours par les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon.Le département américain de la Justice chargé du dossier, a rallongé, l'an dernier, le délai d'examen pour une étude supplémentaire.La Commission européenne a commencé le mois dernier la deuxième étape de la consultation, avant de délivrer son verdict le 5 juillet prochain.Quant à celle par les autorités japonaises, elle sera lancée, une fois les examens préalables achevés entre la compagnie aérienne sud-coréenne et le régulateur nippon.