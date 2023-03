Le gouvernement annonce l’adoption prochaine du projet de loi spécial sur le lancement de l’agence spatiale nationale

Photo : YONHAP News

Un pas de plus vers la création d’une agence spatiale sud-coréenne. Le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation a annoncé aujourd’hui l’adoption prochaine du projet de loi spécial la concernant.Le texte précise que la future agence disposera du statut d’une administration nationale et qu’elle sera placée sous l’autorité du ministère. Il fait état aussi des principes directeurs visant à en faire un établissement spécialisé et flexible, ainsi que de ses fonctions, entre autres.Selon la législation en préparation, c’est le patron de l’agence qui aura le droit exclusif de recruter les experts du domaine, et il peut embaucher aussi des étrangers. Plusieurs mesures exceptionnelles seront également mises en œuvre en faveur de ces spécialistes. Elles concernent notamment leur salaire et leur indemnité de performance ou encore le cumul de fonctions, si cela est jugé nécessaire.La Commission spatiale nationale, conduite actuellement par le Premier ministre, le sera dorénavant par le chef de l’Etat. Le directeur de la NASA sud-coréenne fera partie de ses membres. Et puis côté budget, ses enjeux et ses orientations sont eux aussi déterminés avec flexibilité.Le ministre de la Science Lee Jong-ho s’est engagé à lancer l’institution avant la fin de l’année et à en faire un pôle qui réalise une feuille de route du programme spatial du pays. Avec pour objectif de devenir la septième puissance spatiale en 2045.Son ministère écoutera les opinions sur la loi d’ici le 17 mars, avant de la finaliser, puis de la soumettre à l’approbation du Parlement d’ici fin juin.