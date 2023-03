Choo Kyung-ho : les exportations peinent à reprendre leur souffle sans un retour en grâce des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Une nouvelle réunion interministérielle consacrée aux mesures d’urgence économiques et à celles en vue de relancer les exportations et les investissements s’est tenue aujourd’hui.C’est toujours le vice-Premier ministre à l’Economie qui l’a présidée. Choo Kyung-ho est d’abord revenu sur les exportations. Selon lui, il est difficile que ces expéditions retrouvent des couleurs pour le moment, si le secteur des semi-conducteurs reste dans la tourmente.Celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances s’est cependant voulu rassurant, en énumérant certains signes positifs pour les ventes des produits « made in Korea » hors des frontières. A l’en croire, le mois dernier, les exportations quotidiennes se sont légèrement améliorées par rapport à janvier, dopées par les puces électroniques et les batteries rechargeables. Et de nouvelles marchandises phares comme les produits agricoles et les contenus montrent leur potentiel. De plus, la Malaisie a commandé des chasseurs légers sud-coréens FA-50.Dans la foulée, le ministre a annoncé que le gouvernement œuvrerait pour renforcer la compétitivité de ces filières. Il a en particulier souligné que le pays ambitionnait d’exporter ses contenus pour une valeur de 25 milliards de dollars par an d’ici 2027. Pour y parvenir, l’exécutif établira cette année cinq nouveaux points d’appui dans cinq villes étrangères, dont New York et Londres, pour porter leur nombre à un total de 50 à l’horizon 2027.Dans le même temps, Choo s’est engagé à attirer davantage de touristes étrangers et à dévoiler bientôt une série de mesures concrètes allant dans ce sens.